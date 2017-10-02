Всего две недели назад Эвелина Бледанс в эфире федерального телеканала объявила о разводе и призналась, что уже год не живет с мужем. И вот теперь, похоже, личная жизнь актрисы снова налаживается, пишет “Комсомольская правда”.
© Sputnik / Scanpix

Эвелина поделилась в Инстаграме неожиданными кадрами: актриса загорает на яхте в компании молодого привлекательного незнакомца. Мускулистый красавец нежно обнимает Бледанс, держащую в руке бокал с шампанским.

Судя по всему, пляжная фотосессия была сделана во время последнего отпуска Бледанс, который она провела в Ялте. Актриса совместила поездку в родной город с работой, приняв участие в кинофестивале “Евразийский мост”. Судя по снимкам, в свободное от фестивальных мероприятий время Эвелина не скучала и отлично проводила выходные в компании молодого красавца.

Всего за пару часов фотографии в микроблоге Бледанс получили тысячи лайков и набрали сотни комментариев. Поклонники желают актрисе счастья и радуются, что она не зацикливается на разводе. Фолловеры советуют Эвелине больше не грустить о бывшем муже Александре Семине и жить в свое удовольствие. “Вот это мужчина! Ради этого стоило развестись”, — пишут в комментариях под снимком Эвелины и ее спутника.

В свои 48 лет актриса может похвастаться завидной фигурой: Бледанс опубликовала в своем микроблоге несколько видеороликов, по которым можно оценить ее фигуру в бикини. Эвелина демонстрирует подтянутый пресс и стройную талию, ради которых она несколько раз в неделю трудится в спортзале. Кроме фитнеса Эвелина увлечена йогой, которая помогает ей всегда оставаться в тонусе.

Поклонники оценили и роскошный бюст звезды: Эвелина не скрывает, что сделала пластику. А в программе “Прямой эфир” актриса призналась телеведущему Андрею Малахову, что легла под нож хирурга из-за желания оставаться привлекательной и нравится мужу.

- Я до сих пор понимаю, что хотела бы его вернуть, — говорит актриса. — Поэтому новая грудь — в ту же копилочку, чтобы быть красивой и желанной. В глубине души я понимаю, что хочу вернуть Сашу. Хотя дважды войти в одну и ту же реку невозможно.

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