Ратаковски стала девушкой обложки сентябрьского номера издания Harper’s Bazaar. На снимке она позирует в белье и с небритыми подмышками.
Фотография анонсирует эссе, написанное Эмили для журнала, в котором она рассуждает о феминизме. В посте со снимком в Instagram Ратаковски рассказала: "Я написала эссе о важности права выбора для женщин (как и что им надевать, что постить в соцсетях, решать, брить или не брить волосы), вне зависимости от того, что сформировало тот или иной их выбор. Делайте по-своему, девушки, что бы это ни было".
Правда, далеко не все подписчики модели оценили ее взгляды. А некоторые упрекнули в лицемерии, напомнив, что в своем Instagram Ратаковски публикует фотографии с идеально гладким телом.
ФОТО: Эмили Ратаковски шокировала небритыми подмышками
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски,...
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