Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая неизменно входит во всевозможные рейтинги самых сексуальных женщин планеты, снялась для обложки глянцевого журнала в непривычном для нее образе.
Emily Ratajkowski
© Vida Press

Ратаковски стала девушкой обложки сентябрьского номера издания Harper’s Bazaar. На снимке она позирует в белье и с небритыми подмышками.

Фотография анонсирует эссе, написанное Эмили для журнала, в котором она рассуждает о феминизме. В посте со снимком в Instagram Ратаковски рассказала: "Я написала эссе о важности права выбора для женщин (как и что им надевать, что постить в соцсетях, решать, брить или не брить волосы), вне зависимости от того, что сформировало тот или иной их выбор. Делайте по-своему, девушки, что бы это ни было".

Правда, далеко не все подписчики модели оценили ее взгляды. А некоторые упрекнули в лицемерии, напомнив, что в своем Instagram Ратаковски публикует фотографии с идеально гладким телом.

View this post on Instagram

A post shared by Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) on Aug 8, 2019 at 5:46am PDT
SHOWTIME!
Статьи по теме:

ФОТО: Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлесс (4)

Американская супермодель Эмили Ратаковски...

ФОТО: Сексуальная Эмили Ратаковски вышла замуж в дешевом наряде (6)

Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла...

ФОТО: Модные и знаменитые. 10 самых популярных модных персон в Instagram

Модель Джиджи Хадид стала самой популярной модной...

Знаменитости

ФОТО: Эмили Ратаковски шокировала небритыми подмышками

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски,...

СМИ: Скандал между Наргиз и Фадеевым возник из-за пьянства певицы (1)

Стала известна возможная причина конфликта между...

"Смешанные чувства": Милла Йовович снова беременна

Голливудская звезда Милла Йовович объявила о своей...

Опубликована последняя песня Вилли Токарева - про Рамзана Кадырова (4)

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям,...

Почти не изменилась. Как выглядела София Ротару в молодости, вспоминаем в ее 72-й день рождения (3)

Сегодня, 7 августа, свой 72-й день рождения отмечает...

TOP новостей

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (41)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (44)

Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост (2)

В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (78)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

Депутат поделился письмом, адресованным компании мэра Каунаса: обвиняют в использовании работников (1)

В пятницу депутат парламента Литвы Арвидас...