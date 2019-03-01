На одном из снимков модель позирует топлесс в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.
На сайте Inamorata купальники доступны в пяти вариантах расцветки и продаются по цене от 75 до 160 долларов.
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