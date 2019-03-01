На одном из снимков модель позирует топлесс в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.

На сайте Inamorata купальники доступны в пяти вариантах расцветки и продаются по цене от 75 до 160 долларов.

View this post on Instagram A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 28, 2019 at 11:24am PST

View this post on Instagram A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 27, 2019 at 8:58am PST

View this post on Instagram A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 27, 2019 at 7:26am PST

View this post on Instagram A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 27, 2019 at 11:26am PST

View this post on Instagram A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 28, 2019 at 11:41am PST