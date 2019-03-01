Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram серию рекламных фотографий новой линейки купальников своего собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.
Emily Ratajkowski
© Instagram

На одном из снимков модель позирует топлесс в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.

На сайте Inamorata купальники доступны в пяти вариантах расцветки и продаются по цене от 75 до 160 долларов.

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A post shared by Inamorata (@inamoratawoman) on Feb 28, 2019 at 11:24am PST

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Lenta.ru
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