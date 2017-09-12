Одна из самых ярких участниц телешоу "Дом-2" Алена Водонаева вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса.
Как сообщают российские таблоиды, церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге.
Молодожены знакомы несколько лет, однако роман между ними возник весной этого года. Ранее Водонаева уже была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в браке с которым родился сын Богдан.
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