Как сообщают российские таблоиды, церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге.

Молодожены знакомы несколько лет, однако роман между ними возник весной этого года. Ранее Водонаева уже была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в браке с которым родился сын Богдан.

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Sep 11, 2017 at 3:21pm PDT



A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Sep 11, 2017 at 2:19pm PDT

