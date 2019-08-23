Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова завела сеть откровенным снимком.
© RIA / Scanpix

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она полностью голая лежит в ванной.

Подписала фото Романова строчками из своей новой песни: "Убиваешь, словно никотин, ты мое сердце, Максим".

В комментариях сразу предположили, что песня посвящена Максу Барских, с которым певицу связывают долгие дружеские отношения. Сейчас певец продюсирует Романову, она стала первой артисткой его собственного лейбла.

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Когда-то Романову и Барских действительно связывали романтические отношения, однако после расставания пара осталась просто друзьями.

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Убиваешь словно никотин Ты мое сердце, Максим... #MAXIM

A post shared by Misha Romanova (@misharomanova) on Aug 20, 2019 at 1:49am PDT


Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Миша Романова презентовала свой первый сольный клип после ухода из "ВИА Гры".

УНИАН
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