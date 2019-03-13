Солистки SEREBRO прославились образами, как говорила Лена Темникова, “сексуальных террористок”. Знаменитое трио всегда отличали откровенные клипы и наряды, певицы должны были стать, прежде всего, объектом желания. С этой задачей отлично справлялась и Катя Кищук, которая после ухода из проекта, сохранила провокационный стиль. На новой странице в Инстаграме девушка активно публикует интригующие фото. Ранее она показала фолловерам платье со смелым декольте, а на этот раз решилась и вовсе обнажить грудь, пишет Starhit.
"Serebro"
© Vida Press

На снимке Кищук в полупрозрачной розовой кофте, которую она надела на голое тело. Пикантные места девушка прикрыла эмоджи-звездами, но ее бюст все равно не остался без внимания. Некоторые попросили Катю опубликовать фото без фильтров, другие выразили желание оказаться на месте фотографа. “Боже, какая красотка”, “Богиня красоты вновь спустилась к смертным”, “Ты прекрасна”, — оставляли комплименты пользователи.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Ольга Серябкина посмеялась над фанаткой
Солистки покидают группу SEREBRO после ухода Ольги Серябкиной

Однако девушка может эпатировать публику и более скромными образами. На днях она показала подписчикам свитшот с эмблемой откровенного сайта, пошутив, что это рабочая форма. Новоиспеченный муж звезды очевидно не против ее экспериментов. Эстонского рэпера Томми Кэша поклонники называют мастером эпатажа. Парень нередко делает фотожабы, где предстает зрителям в образе усатой женщины со стройной фигурой.

View this post on Instagram

A post shared by Катя Кищук (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk) on Mar 11, 2019 at 1:59am PDT

К слову, свадьба во Франции знаменитой блондинки оказалась большой неожиданностью для поклонников. Никто не подозревал, что сердце девушки уже занято, к тому же, проследить за новыми событиями в жизни Кищук в последнее время было трудно. Как известно, певица лишилась страницы в Инстаграме — микроблог перешел в пользование других участниц группы.

Миллионная аудитория, которую собрала Катя, действительно, понадобится девушкам. Их первое выступление поклонники приняли очень холодно. Обновленное трио назвали самым провальным за всю историю группы.

Впрочем, Кищук быстро смогла реанимировать прошлую страницу, которую она оставила ради проекта. Сейчас на нее подписано около семьсот тысяч человек. Катя признавалась, что не собирается уходить со сцены и обещала начать сольную карьеру. Она также подчеркнула, что не держит обиды на Максима Фадеева.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Солистка Serebro устроила фотосессию в откровенном купальнике (15)

Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина устроила...

ФОТО: Солистка группы Serebro снялась обнаженной (9)

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в...

Солистка Serebro снялась обнаженной для мужского журнала (5)

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина на свой день...

Макс Фадеев объявил срочный кастинг в Serebro из-за болезни солистки (2)

Одна из солисток Serebro Дарья Шашина 1 мая покинет группу...

Участница кастинга в Serebro пригрозила Максу Фадееву суицидом (7)

Одна из участниц кастинга в группу Serebro пригрозила...

Знаменитости

ВИДЕО: Галкин ответил на обвинения в "заказе" убийства Киркорова

Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что...

ФОТО: 50-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась полностью обнаженной

Супермодель Хелена Кристенсен разделась для пикантной...

ФОТО: экс-солистка группы SEREBRO показала голую грудь (4)

Солистки SEREBRO прославились образами, как говорила Лена...

СМИ: Александр Цекало женился в четвертый раз (13)

Российский продюсер Александо Цекало женился на...

Анастасия Заворотнюк и ее супруг тайно стали родителями (2)

Российская актриса Анастасия Заворотнюк и ее муж,...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: эксперты предлагают не спешить с выводами (47)

В новейших президентских выборах ясно видны два лидера...

Ипотека в Литве дорожает: аналитики не рекомендуют обращаться в банки (19)

Ипотека в Литве дорожает – процентная ставка достигла...

Модели запрещенного в ЕС "Боинга" не смогут летать через Литву

Запрет использовать в литовском воздушном...

Новый план: за отказ от старых и загрязняющих окружающую среду авто - компенсация (16)

Литовским водителям, которые откажутся от старых...

В окружении трех женщин Сквернялис представил свой избирательный штаб (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на...