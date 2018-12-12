ФОТО: Экс-невеста Баскова Виктория Лопырева подтвердила беременность

Слухи о беременности экс-невесты певца Николая Баскова, чей роман так и не дошед до обещанной знаменитостями свадьбы, появились еще в октябре, однако все это время Лопырева не комменитровала их. Сейчас скрывать очевидное уже непросто и модель подтвердила, что ждет ребенка. Доказательством этому служит также снимок, на котором уже отчетливо виден животик Виктории.

В интревью изданию "Комсомольская правда" Лопырева сообщила, что отец ее будущего ребенка далек от шоу-бизнеса и не является публичным человеком. А с Басковым, отношения с которым многие считали всего лишь пиар-кампанией, по словам Лопыревой, они расстались еще в январе этого года. Но сохранили добрые дружеские отношения.