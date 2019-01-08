ФОТО: Егор Крид нашел себе новую любовь в Дубае

В свободное время Крид проводил время с огоньком — ходил на экскурсии, посещал дорогие рестораны и клубы. И, конечно, не один. Артисту на одном из мероприятий составила компанию симпатичная брюнетка. Как мы узнали, девушку зовут Карина, она — наша соотечественница, но живет в Эмиратах. В Инстаграме появилось видео, где барышня и Крид курят кальян на камеру. Девушка просит у Егора затянуться дымом, а он выдыхает клубы в камеру. Многие, конечно, удивились — в “Холостяке” 24-летний рэпер высказывался категорически против того, чтобы Даша Клюкина, которая в итоге и победила в шоу, курила что-либо.
Не ясно, как далеко зашли отношения Егора и Карины, но, по крайней мере, дубайская прелестница посетила концерт Крида, откуда активно вела видеотрансляцию.
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