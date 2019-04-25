Сообщается, что Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году. Девушка отдыхала и не узнала Деппа, когда он подошел познакомиться с ней. "У него были юридические проблемы с бывшей женой, а тут он встретил красивую молодую русскую танцовщицу, которая даже не знала, кто он", — поделились подробностями друзья девушки. Также они рассказали о том, что актер собирается приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной и сделать ей предложение.
Полина переехала в США из Санкт-Петербурга два года назад. В России она работала танцовщицей гоу-гоу и хореографом.
С февраля 2015-го по май 2016 года Депп состоял в браке с актрисой Эмбер Херд, которая стала инициатором развода, заявив, что муж избивал ее. Депп не признал свою вину и подал иск против жены, потребовав 50 миллионов долларов за статью, в которой она назвала себя "жертвой домашнего насилия". В ответ актриса выдвинула новые обвинения и заявила, что актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, таскал ее за волосы и душил.
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