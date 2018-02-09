Для фотосессии 49-летняя актриса надела на голову ободок с кошачьими ушами.
"Я почувствовала раскрепощение, используя свое тело для важного заявления. Люди обычно отворачиваются от рекламы против меха, которая изображает забитых животных, а "голая" кампания PETA всегда привлекает их внимание, и я горжусь тем, что поучаствовала в ней", — призналась Андерсон журналу People.
Помимо Андерсон в разное время для PETA в обнаженном виде снимались и многие другие знаменитости.
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