На премьеру фильма "Красный воробей", где Лоуренс исполняет главную роль, актриса надела полупрозрачный топ с высоким воротом и объемную черную юбку. Наряд дополнили яркие зеленые серьги и броский макияж. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница "Оскара" поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.

Ранее в феврале Лоуренс высказалась в Facebook по поводу повышенного внимания журналистов к ее внешнему виду. Артистка возмутилась, что ее появление на улице в откровенном платье вызвало шумиху в прессе.

"Ого! Я даже не знаю, с чего начать с этой дискуссией вокруг "Дженнифер Лоуренс, надевшей откровенное платье в холодную погоду". Это не просто чрезвычайно смешно, я еще и крайне оскорблена этим. Это платье Versace прекрасно, думаете, я стану прикрывать его пальто и шарфом? Я была снаружи минут пять. Да я бы стояла в этом платье в сугробе, потому что люблю модные вещи и это мой выбор", — написала Лоуренс.

Актриса обвинила обративших "чрезмерное" внимание на ее внешний вид в сексизме. "Все, что я надеваю на себя, я выбираю сама. И если я хочу в этом мерзнуть, это тоже мой выбор", — добавила актриса.