На премьеру фильма "Красный воробей", где Лоуренс исполняет главную роль, актриса надела полупрозрачный топ с высоким воротом и объемную черную юбку. Наряд дополнили яркие зеленые серьги и броский макияж. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница "Оскара" поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.
Ранее в феврале Лоуренс высказалась в Facebook по поводу повышенного внимания журналистов к ее внешнему виду. Артистка возмутилась, что ее появление на улице в откровенном платье вызвало шумиху в прессе.
"Ого! Я даже не знаю, с чего начать с этой дискуссией вокруг "Дженнифер Лоуренс, надевшей откровенное платье в холодную погоду". Это не просто чрезвычайно смешно, я еще и крайне оскорблена этим. Это платье Versace прекрасно, думаете, я стану прикрывать его пальто и шарфом? Я была снаружи минут пять. Да я бы стояла в этом платье в сугробе, потому что люблю модные вещи и это мой выбор", — написала Лоуренс.
Актриса обвинила обративших "чрезмерное" внимание на ее внешний вид в сексизме. "Все, что я надеваю на себя, я выбираю сама. И если я хочу в этом мерзнуть, это тоже мой выбор", — добавила актриса.
Родственники Фриске отбирают у Шепелева купленный Жанной дом (1)
После небольшого перерыва юристы семьи умершей от рака...
ФОТО: Дженнифер Лоуренс снова смутила общественность откровенным нарядом (3)
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс второй раз за...
Вадима Казаченко обязали платить алименты на сына
Звезда российской эстрады 90-х годов Вадим Казаченко,...
TOP новостей
Эксперты ОЭСР представили рекомендации политикам Литвы (15)
Дольше платить пособия по безработице, больше...
Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети?
После того как с января 2018 года было сокращено время...
Будущее Литвы: количество работоспособного населения значительно сократится (25)
Численность населения в Литве ежегодно сокращается на...
Пранцкетис в Варшаве: Поляки Литвы и литовцы Польши - это огромная ценность (19)
Находящийся с визитом в Варшаве председатель Сейма...
Эмигрант хотел вернуться в Литву, пока не столкнулся с проблемами (38)
Мечта эмигранта, связанная с возвращением в Литву...