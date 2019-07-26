ФОТО: Дженнифер Лопес в золотом платье с глубоким декольте отметила 50-летие

Юбилей у звезды получился шумным. Большая компания родственников и друзей артистки гуляла до утра в особняке на острове Стар, который принадлежит певице Глории Эстефан. Именинница еще раз доказала, что она в отличной форме: золотистое платье не скрывало шикарных форм артистки, а энергии, с которой отплясывала Джей Ло, позавидовали бы и 18-летние.
Поздравлять Дженнифер Лопес начали еще утром 24 июля. Ее жених Алекс Родригес смонтировал ко дню рождения любимой трогательное видео, после просмотра которого артистка рыдала у него на плече. Подарки так и сыпались на певицу – тут были и одежда от известных дизайнеров, и украшения, и деньги.
Но, конечно, всех превзошел Алекс Родригес. Он подарил своей невесте красный Porsche стоимостью в 140 тысяч долларов. Автомобиль доставили в подарочной упаковке с большим золотым бантом. Ошибиться в том, кто за рулем красной машины, невозможно: номерной знак у нее – "JLO". Дженнифер Лопес была очень взволнована – тем не менее, тут же опробовала автомобиль, прокатившись на нем с детьми.
На вечеринке Алекс Родригес ни на шаг не отходил от своей любимой, жених и невеста то и дело целовались. Ну и, конечно, были танцы до упаду. Ближе к финалу торжества на сцене появился многоярусный торт, который Дженнифер Лопес разрезала под традиционную Happy Birthday, пишет "Комсомольская правда".
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