Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради уверенно идет по стопам своих родителей.
Lily-Rose Depp
© Scanpix

Лили Роуз Депп уже успешно делает карьеру в модельном бизнесе и сыграла несколько ролей в кино. Весной ей исполнилось 18 и теперь она может сама посещать модные вечеринки и мероприятия.

На недавней вечеринке издания Woman's Wear Daily Лили Роуз появилась в весьма пикантном наряде - черном платье с бретельками, которое почти не скрывало грудь девушки.

SHOWTIME!
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