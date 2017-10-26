Лили Роуз Депп уже успешно делает карьеру в модельном бизнесе и сыграла несколько ролей в кино. Весной ей исполнилось 18 и теперь она может сама посещать модные вечеринки и мероприятия.
На недавней вечеринке издания Woman's Wear Daily Лили Роуз появилась в весьма пикантном наряде - черном платье с бретельками, которое почти не скрывало грудь девушки.
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