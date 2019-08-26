Провокация артиста удалась.
© RIA/Scanpix

Певец Дима Билан, находящийся сейчас в Сочи на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" смутил подписчиков новым фото. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен в одном только нижнем белье.

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Под фото Билан написал, что готовится к творческому вечеру композитора Игоря Крутого, поэтому он не только будет почти раздетым, но и его душа будет оголена до предела.

Снимок произвел ошеломительное впечатление на подписчиков певца, в том числе и на многих звезд российского шоу-бизнеса. Сам артист в комментариях отметил, что никаких носков никуда не подкладывал.

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