Певец Дима Билан, находящийся сейчас в Сочи на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" смутил подписчиков новым фото. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен в одном только нижнем белье.
Под фото Билан написал, что готовится к творческому вечеру композитора Игоря Крутого, поэтому он не только будет почти раздетым, но и его душа будет оголена до предела.
Снимок произвел ошеломительное впечатление на подписчиков певца, в том числе и на многих звезд российского шоу-бизнеса. Сам артист в комментариях отметил, что никаких носков никуда не подкладывал.
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