ФОТО: Дима Билан кардинально сменил имидж

На протяжении длительного времени Дима Билан придерживался брутального образа и предпочитал ходить с щетиной на лице. Но на днях певец удивил поклонников: он решил сбрить привычные всем усы и бороду и, по мнению многих, заметно помолодел, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Подписчики Билана отметили, что артист как будто скинул десять лет и стал похож на прежнего себя, тогда еще начинающего певца. К слову, Дима уже не в первый раз меняет свой имидж в начале нового года. В прошлом году перемены в его внешности были настолько сильными, что ходили слухи о серьезной болезни музыканта. Артист сильно похудел и побрился налысо. Но вскоре выяснилось, что тогда он переживал психологический кризис.

Статьи по теме:
Дима Билан стал заслуженным артистом России  (2)
ВИДЕО: Дима Билан попал в аварию  (1)

«На самом деле, устал. Очень много ответственности. И общения. Бесконечные звонки, и нет четвертой стены, в которую можно отвернуться, выдохнуть и опять пойти работать. Я узнал жизнь гораздо больше за последние два года. Это связано и с личными переживаниями и с планами, которые не воплотились в жизнь. Не мой стиль выворачивать кишки наружу, но я пытался создать семью — и не случилось», — признавался Билан.

View this post on Instagram

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Jan 11, 2019 at 4:07am PST

Похоже, что 37-летний певец снова решил начать новый период в своей жизни. Вполне возможно, что на этот раз у него получится все, что он задумал. Ведь совсем недавно артист признавался, что очень хотел бы создать семью и стать отцом. Но пока не смог найти ту самую единственную спутницу.

А в ноябре прошлого года стало известно, что певец стал заслуженным артистом России. Почетное звание музыканту присвоил президент страны Владимир Путин. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорилось в документе.

Теперь, когда практически все карьерные амбиции удовлетворены, певец может, наконец-то, всерьез заняться своей личной жизнью. Ведь поклонники все чаще желают ему найти свое семейное счастье и уверены, что их кумир станет не только прекрасным мужем, но и отцом.

Зато в творческом плане у Димы все получается как нельзя лучше. Сейчас Билан готовится к премьере нового шоу «Планета Билан», с которым поедет в большой тур уже в начале февраля. Концерты пройдут в 22 городах России и странах Прибалтики.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

По стопам Киркорова и Шнура: Билан снял хулиганский клип про лихие 90-е и пьяные драки (4)

- Дима, ты женился? А на свадьбу, почему не позвал! —...

Знаменитости

ФОТО: Дима Билан кардинально сменил имидж

На протяжении длительного времени Дима Билан...

Стали известны подробности болезни, убившей Криса Кельми

Крис Кельми ушел из жизни 1 января поздно вечером....

Максим Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой

Хоть Никита Пресняков и является внуком Аллы...

Александр Цекало заявил о разводе с сестрой Веры Брежневой (3)

Российский актер, телеведущий и продюсер Александр...

СМИ выяснили, как и сколько зарабатывает Николай Басков (1)

Российский певец Николай Басков за последний год...

TOP новостей

Валдас Адамкус: мы должны смелее, твёрже выступать против всех бедствий (32)

Во время празднования Дня защитников Свободы Литвы...

На площади Независимости поднят государственный флаг: руководство страны поблагодарило защитников свободы (21)

Во время празднования Дня защитников свободы Литвы на...

Семерым литовским партизанам вручили премию Свободы (58)

В воскресенье, во время празднования Дня защитников...

Президент Литвы: мы должны быть едины, чтобы сохранить отвоеванную независимость (199)

13-ое января означает тяжело отвоеванную независимость...

Литва отмечает 28 годовщину январских событий: "Свет костра" объединил собравшихся у парламента (47)

Вечером 12 января у здания литовского Сейма прошли...