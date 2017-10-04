ФОТО: Девушки и рыбы. Вышел очередной эротический календарь с карпами

Автор календаря Хенрик Полер рассказал, что на его создание у него ушло 8 недель. По его мнению, в мире есть всего две хорошие вещи - красивые девушки и карпы. И он их объединил.
Это не первое издание эротического календаря с карпами, он выходит ежегодно с 2014 года.
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