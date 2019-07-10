Скульптура установлена на берегу реки неподалеку от родного города Мелании Севницы. Деревянная женщина, распознать в которой супругу президента США можно разве что по голубому платью (в таком Мелания Трамп была на инаугурации своего мужа).
Автор идеи - американский художник Брэд Дауни, а создал скульптуру словенский художник по дереву Алекс Зупевц с помощью бензопилы.
Местные жители сразу невзлюбили статую, сочтя, что подобное изображение оскорбительно для их землячки, ставшей одной из самых известных в мире женщин. "Она вообще не выглядит как Мелания. Похожа скорее на Смурфетту. Это позор", — прокомментировал скульптуру один жителей города.
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