ФОТО: Декольте и модные провалы премии Grammy 2018

Как ни странно, отмечает DELFI Izklaide, в этом году на красной дорожке наряды на грани приличия можно было пересчитать по пальцам. Большинство артистов не старались продемонстрировать как можно больше обнаженных частей тела, а предпочли более сдержанный стиль.
Особенно удивила Майли Сайрус, которая раньше всегда давала повод поговорить о границах допустимого в одежде, пусть даже и сценической. На красной дорожке она появилась в элегантном черном комбинезоне, а затем переоделась в бальное платье.
Похвалы от обозревателей удостоилась и Леди Гага - экспертам приглянулся ее наряд, состоящий из тонкого боди с вышивкой и пышной юбки.
В список наиболее неудачных образов попало платье певицы Пинк, которая напоминала в своем наряде облако цветных перьев.
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