На днях папарацци запечатлели ее, выходящей из клиники пластической хирургии в Беверли-Хиллз. Пластырь на носу кинозвезды позволяет сделать предположение, что она сделала очередную операцию.

Впрочем, как пишут западные СМИ, на этот раз, скорее всего, помощь хирургов ей понадобилась по медицинским показаниям. В 2009 году на носу актрисы было обнаружено злокачественное образование, которое ей удалили хирургическим путем. Осенью прошлого года издание Us Weekly сообщало, что заболевание снова проявило себя и понадобилась повторная операция. Не исключено, что и нынешний визит Гриффит в клинику связан именно с состоянием ее здоровья.