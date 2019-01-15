На фотографиях, которые появились в соцсети, запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.
"Сумасшедший! Спасибо", — поблагодарила Бузова неизвестного фаната.
На официальном сайте Cartier один из указанных браслетов продается по цене 79 тысяч евро, второй — за 43 тысячи евро.
В прошлом году историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.
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