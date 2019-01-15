На фотографиях, которые появились в соцсети, запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.

"Сумасшедший! Спасибо", — поблагодарила Бузова неизвестного фаната.

На официальном сайте Cartier один из указанных браслетов продается по цене 79 тысяч евро, второй — за 43 тысячи евро.

В прошлом году историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.