СМИ расценили фотографию как ответ на недавнюю критику Бузовой и других Instagram-знаменитостей российским писателем Захаром Прилепиным. Публицист отреагировал в соцсетях на снимок Бузовой, подчеркнув, что не находит связи с собственным высказыванием. "Болтуны журналисты. Ольга даже если смотрела эту программу, то минуты полторы. Делать ей больше не фиг. У фото в ночнушке — 214 тыс. лайков. Вот люди живут. Завидуйте", — с иронией отметил автор.
Напомним, недавно Прилепин в программе "Уроки русского" на телеканале НТВ раскритиковал Интернет-знаменитостей, которые, по его мнению, не способны сформировать "ни одной мысли". "Приглядывая за тем, что пишут в Instagram эти Вики (телеведущая Виктория Боня — прим.) и Ники с десятками миллионов ежедневных лайков и десятками миллионов девочек, которые конструируют жизнь по этому образцу, я искренне задаюсь вопросом, как можно прожить до 20, до 30, до 40 почти лет, ни разу не сумев сформулировать вообще ни одной мысли, кроме одной: вы думаете, я сильная женщина, а я слабая? И ни одной более", — возмутился публицист.
Прилепин также посетовал на то, что в своих соцсетях звезды ни разу не дали ссылки ни на одну "умную песню". Кроме того, он отметил, что девушки "ничего не думают" о своей стране и воспитании детей. "Они ни разу не дали ссылки ни на одну умную песню и уж тем более на классическое произведение, чтобы своих фанаток сделать чуть умнее. Ни разу не показали себя с книжкой в руках, — добавил писатель. — Они ничего не думают о своей стране, воспитании детей, прошлом, Боге. Они только ходят в красивых трусах и едят круассаны. И так из года в год".
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