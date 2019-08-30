ФОТО: Бузова опозорилась "бабушкиными трусами"

Телеведущая и певица Ольга Бузова вызвала смех у подписчиков в соцсетях.
В профиле Instagram она опубликовала снимок в купальнике. Поклонники певицы не оценили фасон белого бикини, нижнюю часть которого они сравнили с "бабушкиными трусами". Некоторые не согласились и с такой формулировкой, вспомнив в комментариях "дедушкины семейники".
ВИДЕО (18+): Киркоров обматерил со сцены работников фестиваля "Новая волна" (7)
Осторожно, много ругательств!
Лера Кудрявцева потеряла сознание на "Новой волне" (1)
48-летней телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на...
Виктор Королёв возвращается в Вильнюс: ожидает сенсационный концерт (8)
Концерт ярчайшей звезды российской эстрады Виктора...
TOP новостей
Ученые объяснили, что происходит с осенью: перемен будет еще больше (5)
Лето стало длиннее, осень наступает поздно, по словам...
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (36)
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
Опрос политологов: что означает для Литвы внимание США к Беларуси? (2)
В четверг в Минске советник президента США Дональда...
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро (8)
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...
Депутат предлагает вычеркнуть из списка выходных 1 мая (95)
Депутат литовского парламента Пятрас Чимбарас...