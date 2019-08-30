ФОТО: Бузова опозорилась "бабушкиными трусами"

Телеведущая и певица Ольга Бузова вызвала смех у подписчиков в соцсетях.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

В профиле Instagram она опубликовала снимок в купальнике. Поклонники певицы не оценили фасон белого бикини, нижнюю часть которого они сравнили с "бабушкиными трусами". Некоторые не согласились и с такой формулировкой, вспомнив в комментариях "дедушкины семейники".

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A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 29, 2019 at 2:28am PDT
SHOWTIME!

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