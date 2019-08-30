ФОТО: Бузова опозорилась "бабушкиными трусами"

В профиле Instagram она опубликовала снимок в купальнике. Поклонники певицы не оценили фасон белого бикини, нижнюю часть которого они сравнили с "бабушкиными трусами". Некоторые не согласились и с такой формулировкой, вспомнив в комментариях "дедушкины семейники".