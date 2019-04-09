ФОТО: Британские леди ушли в отрыв на скачках

На ипподроме Эйнтри неподалеку от Ливерпуля прошли знаменитые ежегодные скачки Grand National.
Moterų diena Liverpulyje
© Vida Press

Знамениты они не только возможностью увидеть захватывающее состязание лучших скакунов, но и традиционным Дамским днем (Ladies Day), когда гостьи скачек позволяют себе расслабиться во всех смыслах.

Именно в этот день девушки и женщины разных возрастов и сословий вступают в неофициальное соревнование на самый яркий и экстравагантный наряд. Дамы безудержно веселятся и столь же безудержно многие из них поглощают алкоголь, при этом никого особенно не смущает, если чье-то поведение выходит за рамки манер настоящих леди.

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