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Украинская поп-певица Вера Брежнева (имя при рождении - Вера Галушка) на своей странице в Instagram поделилась кадрами черно-белой фотосессии, на которых показала идеальные формы.
Фото Брежневой в облегающем белье восхитило фанатов
© Instagram nuotr.

Известная исполнительница предстала на фотографиях в естественном образе. На ней надет облегающий комбинезон белого цвета, который подчеркивает стройную фигуру. В подписи к публикации звезда спросила у фанатов, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе.

«Интересно, а кто из моих подписчиков поддерживает хорошую форму своего тела? Расскажите, что вы делаете? И те, кто не поддерживает, почему? - написала бывшая участница группы «ВИА Гра».

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Что? Пятница?🤪

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 23 Янв 2020 в 10:00 PST

В комментариях к посту фолловеры артистки восхитились ее внешними данными, засыпав 37-летнюю блондинку комплиментами.

MK.ru

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