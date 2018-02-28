В последнее время о жизни Кончиты было мало что известно, но она вновь напомнила о себе, появившись в эфире программы Lorraine британского телеканала ITV, пишет DELFI Izklaide.

Около года назад Нойвирт сообщил, что планирует избавиться от образа Кончиты, но, судя по всему, время еще не пришло. Сейчас у него другие планы - сделать Кончиту актрисой.

При этом артист пояснил, что одинаково хорошо чувствует себя как мужчиной, так и женщиной. "Когда я Кончита, посещаю женский туалет, когда Том - мужской, - говорит он. - И могу вас заверить, другим женщинам это не доставляет никаких неудобств. Я могу войти и крикнуть: "Эй, дамы, есть у кого-то блеск для губ?"