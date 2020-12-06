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Полина Гагарина достигла запредельно низкого веса и пытается заполучить одобрение у подписчиков. В ответ фанаты просят певицу остановиться и задуматься о своем здоровье — худоба кажется нездоровой, — формулируют основную мысль противостояния Topnews.
ФОТО | “Больно смотреть”: Полина Гагарина опять пугает народ своей худобой
© Itar-Tass / Scanpix

У себя на странице в Instagram Гагарина похвасталась фотографией с отдыха, на который она недавно отправилась. В кадре артистка оказалась в бикини — ее загорелое тело позирует под солнечными лучами.

За короткое время фотография Гагариной собрала свыше 173 тысяч лайков. Но из сотни комментариев почти половина с критикой.

Артистку просят начать есть и не пугать своим истощенным видом. Гагарину даже сравнивают с узником концентрационных лагерей.

“Уже надо остановится, выход в нормальное тело , будет долгим и сложным. Вы молодцы, но везде нужна мера”, “Бухенвальдский выход”, “Одни кости”, “Больно смотреть”, “Чёт сильно худовата. Чуть надо набрать”, — пишут в Сети озабоченные здоровьем певицы поклонники.

В ответ защитники изможденной Гагариной напоминают, что артистке комфортно в таком весе. Она продолжает заниматься со своим фитнес-тренером и не слушает критику.

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