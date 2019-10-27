ФОТО | Больная Гагарина встревожила подписчиков своим видом

Исполнительница поделилась фотографией без макияжа. Вид артистки ужаснул поклонников. Полина Гагарина настолько разболелась, что стала почти неузнаваемой для некоторых своих почитателей.

“Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью. Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург… “Лунная призма, дай мне силу!” Помните, откуда фраза?“ — пожаловалась Полина Гагарина поклонникам в “Инстаграме”. Фолловеры посчитали, что негативные изменения во внешности звезды связаны с ее сумасшедшим графиком.

Разумеется, пользователи соцсети принялись жалеть Полину Гагарину. “Скорейшего выздоровления”, “Береги себя, Поля. Уж очень ты много работаешь”, “Полиночка, выздоравливайте, пожалуйста! И никогда не болейте!”, “Выздоравливай, любимая красотка”, — написали расстроенные фанаты артистки.