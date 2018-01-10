Поклонники привыкли, что Светлана Ходченкова всегда предстает в образе дивы: яркой, роковой, блистательной. Такой ее можно увидеть и на красных дорожках, и как амбассадора нескольких косметических брендов. Но случаются моменты, когда девушка просто хочет побыть собой, например, на отдыхе и здесь актриса не наряжается и тратить время на макияж, пишет “Комсомольская правда”.
© Sipa/Scanpix

Сейчас звезда отдыхает на Бали и, видимо, на каникулах девушка так расслабилась, что решила поделиться этим медитативным состоянием с поклонниками. В инстаграме она опубликовала свое фото без макияжа с лаконичной подписью: Justrelax.

Поклонники оценили естественный снимок звезды и оставили в комментариях к посту сотни восхищенных комментариев. “Не узнать!”, “Зачем вам макияж, вы и так красивая”, “Какая нежная и милая! Очень красивая!”, “Как будто 15 лет!” — отметили пользователи Сети.

A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jan 8, 2018 at 11:16pm PST

К слову, прошлые новогодние каникулы исполнительница звездной роли в фильме “Благословите женщину” также провела на индонезийском острове, вместе с друзьями. Тогда правда фолловеры беспокоились за звезду, посчитав, что она очень сильно исхудала, когда та опубликовала фото в купальнике.

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