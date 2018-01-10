Сейчас звезда отдыхает на Бали и, видимо, на каникулах девушка так расслабилась, что решила поделиться этим медитативным состоянием с поклонниками. В инстаграме она опубликовала свое фото без макияжа с лаконичной подписью: Justrelax.
Поклонники оценили естественный снимок звезды и оставили в комментариях к посту сотни восхищенных комментариев. “Не узнать!”, “Зачем вам макияж, вы и так красивая”, “Какая нежная и милая! Очень красивая!”, “Как будто 15 лет!” — отметили пользователи Сети.
К слову, прошлые новогодние каникулы исполнительница звездной роли в фильме “Благословите женщину” также провела на индонезийском острове, вместе с друзьями. Тогда правда фолловеры беспокоились за звезду, посчитав, что она очень сильно исхудала, когда та опубликовала фото в купальнике.
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