ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике

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Беспутная Надя
Многие считают, что узнаваемость – это надежный гарант счастья, и не жалеют средств на то, чтобы завоевать популярность. Тем, кого природа одарила каким-либо талантом, очень повезло – им остается лишь работать в поте лица и шлифовать свои навыки до тех пор, пока не будет достигнуто задуманное. Тем же, кто ни на что не горазд, приходится идти более легким путем – раздеваться.
Nadeea Volianova
© Vida Press

Нагота – это практически стопроцентный гарант славы, и многие представительницы прекрасного пола, вооружившись этим знанием, начали скидывать одежду при первой же возможности. Все остальное сделали зарубежные таблоиды, которым очень нравятся эти жадные до славы красотки, и Delfi Izklaide предлагает познакомиться с теми из них, кто обнажается с такой завидной регулярностью, что их слава достигла даже Латвии.

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Беспутная Надя
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