Нагота – это практически стопроцентный гарант славы, и многие представительницы прекрасного пола, вооружившись этим знанием, начали скидывать одежду при первой же возможности. Все остальное сделали зарубежные таблоиды, которым очень нравятся эти жадные до славы красотки, и Delfi Izklaide предлагает познакомиться с теми из них, кто обнажается с такой завидной регулярностью, что их слава достигла даже Латвии.
- 1. ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике
- 2. Беспутная Надя
- 3. Экзотическая Френчи
- 4. Распущенная Микаэла
- 5. Развратная Ана
- 6. Несовершеннолетняя невеста
- 7. Королева трюков Фиби
ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике
Многие считают, что узнаваемость – это надежный гарант...
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