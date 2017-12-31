ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике

1 7 Беспутная Надя

Многие считают, что узнаваемость – это надежный гарант счастья, и не жалеют средств на то, чтобы завоевать популярность. Тем, кого природа одарила каким-либо талантом, очень повезло – им остается лишь работать в поте лица и шлифовать свои навыки до тех пор, пока не будет достигнуто задуманное. Тем же, кто ни на что не горазд, приходится идти более легким путем – раздеваться.