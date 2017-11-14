ФОТО: Бейонсе впервые показала подросших близнецов

Целых 4 месяца фотографы вели безуспешную фотоохоту и вот, наконец, они достигли своей цели. Причем, нельзя даже сказать, что репортерам необычайно повезло. Ведь Бейонсе, практически сразу заметившая, что ее снимают, на этот раз, даже и не пыталась прятаться от папарацци. Более того, она практически позировала им с детьми на руках.

Благодаря этой серии снимков фанаты смогли разглядеть, как подросли близнецы за это время. Они “наели” себе круглые щечки и обзавелись уже достаточно густой шевелюрой. У Руми волосы заметно темнее, а ее “прическу” мама украшает белым бантиком, чтобы было сразу понятно — это девочка. Между прочим, уже по этим снимкам становится ясно, что любимчик Бейонсе — ее сын Сэр. Она с ним почти не расстается. А вот Руми гораздо чаще берет на руки мама певицы — Тина Ноулз, которая приехала в Майами с Бейонсе и ее супругом Джей Зи, чтобы помочь им с детьми. на кого больше похожи близнецы, пока непонятно. Одни фанаты, рассматривая снимки, решили, что на Бейонсе, а другие — что на Джей Зи. Папарацци удалось заснять и пятилетнюю дочку певицы — Блю Айви. Кстати, по утверждениям певицы, девочка нисколько не ревнует близнецов к родителям, и она просто идеальная старшая сестра. Как сообщается, все семейство прилетело в Майами на личном самолете мужа Бейонсе.

Напомним: близнецы появились на свет в июне. А вскоре были обнародованы имена малышей, выбор которых сильно удивил фанатов певицы. Так, что она даже сочла необходимым объяснить, почему она и ее супруг так назвали своих детей. “Все дело в том, что малыш, сразу, как он родился, вел себя с таким достоинством, что, обращаясь к нему, хотелось добавить “сэр”. Вот мы и решили так его назвать. А Руми — наш любимый персидский поэт, вот мы и решили подарить его имя дочери…”