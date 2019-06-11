ФОТО: Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец очнулся от медикаментозного сна.
Бари Алибасов
© RIA / Scanpix

Бари Алибасов-младший опубликовал в соцсетях снимок отца. Он также сообщил, что еще слишком рано говорить о том, что угрозы жизни нет, нужно подождать два дня. Кроме того, по словам молодого человека, его отец пока ничего не помнит и ведет себя, как 5-летний ребенок.

Напомним, несколько дней назад Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с химическим отравлением - продюсер перепутал емкости с соком и средством для очистки труб "Крот". Медики констатировали у него ожог пищевода и желудка.

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