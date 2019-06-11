Бари Алибасов-младший опубликовал в соцсетях снимок отца. Он также сообщил, что еще слишком рано говорить о том, что угрозы жизни нет, нужно подождать два дня. Кроме того, по словам молодого человека, его отец пока ничего не помнит и ведет себя, как 5-летний ребенок.
Напомним, несколько дней назад Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с химическим отравлением - продюсер перепутал емкости с соком и средством для очистки труб "Крот". Медики констатировали у него ожог пищевода и желудка.
ФОТО: Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что...
У Анны Плетневой нашли психическое расстройство (2)
Певица не помнит о том, что происходило с ней на сцене.
Бывшую жену Джигарханяна поколотили в прямом эфире (1)
Встреча бывших подруг - экс-супруги Армена Джигарханяна...
ФОТО: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов (1)
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на...
TOP новостей
Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (111)
Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...
В Литве ожидается абсолютный рекорд жары (3)
В ближайшие дни в Литве температура поднимется до 36...
Жители Литвы раскупают кондиционеры и вентиляторы (4)
В Литве стоит изнуряющая жара. На завтра-послезавтра...
Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (21)
Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...