ФОТО: Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

Бари Алибасов-младший опубликовал в соцсетях снимок отца. Он также сообщил, что еще слишком рано говорить о том, что угрозы жизни нет, нужно подождать два дня. Кроме того, по словам молодого человека, его отец пока ничего не помнит и ведет себя, как 5-летний ребенок.

Напомним, несколько дней назад Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с химическим отравлением - продюсер перепутал емкости с соком и средством для очистки труб "Крот". Медики констатировали у него ожог пищевода и желудка.