ФОТО: Анита Цой показала фигуру в купальнике

Певица Анита Цой на своей странице в Instagram поделилась фотографией из отпуска. На снимке Анита в синем слитном купальнике подставляет лицо солнцу.
"Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу", — поделилась новостями артистка.
Поклонники пожелали хорошего отдыха любимой певице, а также быстрого восстановления после травмы, полученной на фестивале "Жара". Также подписчики отметили шикарную фигуру артистки.
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