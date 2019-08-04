ФОТО: Анфиса Чехова выгуляла сексуальный купальник ради мужчин

В своем профиле в Instagram она пожаловалась, что купила "самый сексуальный купальник в своей жизни, а лето неожиданно отключили". Однако Чехова нашла выход - она отправилась в бассейн и сделала там небольшую фотосессию для своих подписчиков.

В подписи к снимкам она отметила, что фотографии адресованы трети ее подписчиков-мужчин. Те, в свою очередь, ответили Чеховой многочисленными комплиментами.