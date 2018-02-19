ФОТО: Анджелина Джоли очаровала модных критиков

Появлении актрисы на красной дорожке опровергло звучащие в последнее время в таблоидах слухи и домыслы об анорексии и проблемах со здоровьем. Джоли выглядит прекрасно, улыбается и излучает уверенность и спокойствие.

Модные критики в западных СМИ также отметили элегантный образ актрисы, выбравшей для мероприятия черное вечернее платье в пол с весьма смелым декольте. Волосы Джоли уложила в сдержанный пучок на затылке.