Появлении актрисы на красной дорожке опровергло звучащие в последнее время в таблоидах слухи и домыслы об анорексии и проблемах со здоровьем. Джоли выглядит прекрасно, улыбается и излучает уверенность и спокойствие.
Модные критики в западных СМИ также отметили элегантный образ актрисы, выбравшей для мероприятия черное вечернее платье в пол с весьма смелым декольте. Волосы Джоли уложила в сдержанный пучок на затылке.
Страсти накаляются! Харламов раскритиковал новое шоу Галкина
Гарик Харламов впервые позволил себе дать оценку...
ФОТО: Анджелина Джоли очаровала модных критиков
На прошедшей 18 февраля в Лондоне церемонии вручения...
ФОТО: В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA
В Лондоне состоялась 71-я церемония вручения наград...
Умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова (1)
Мать российского режиссера Кирилла Серебренникова...
ФОТО, ВИДЕО: Дворец в Грязи. Как живут Пугачева, Галкин и их дети
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин крайне...
TOP новостей
Результат запретов: продажи алкоголя в Литве сокращаются (14)
В этом году продажи алкоголя сокращаются в магазинах...
Жители получили большие счета за отопление (16)
За отопление в январе жители Литвы получили большие...
Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (28)
Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...
Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (226)
Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...