ФОТО: Анджелина Джоли очаровала модных критиков

На прошедшей 18 февраля в Лондоне церемонии вручения национальной британской кинопремии BAFTA одной из самых ярких и обсуждаемых гостей стала голливудская звезда Анджелина Джоли.
© Vida Press

Появлении актрисы на красной дорожке опровергло звучащие в последнее время в таблоидах слухи и домыслы об анорексии и проблемах со здоровьем. Джоли выглядит прекрасно, улыбается и излучает уверенность и спокойствие.

Модные критики в западных СМИ также отметили элегантный образ актрисы, выбравшей для мероприятия черное вечернее платье в пол с весьма смелым декольте. Волосы Джоли уложила в сдержанный пучок на затылке.

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