ФОТО | Алсу закрылась на карантин и отметила годовщину свадьбы

“Планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени”, — делится творческими планами певица.
Именно в самоизоляции и состоялся тихий семейный праздник. Ровно 14 лет назад Алсу стала женой бизнесмена Яна Абрамова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Итак.. пошёл четвёртый день домашней самоизоляции😅 Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли оказывается😱)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни (кстати может что-нибудь выложу), читаем книги.. планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени🙈 А сегодня 14 лет со дня нашей свадьбы💍🌸 Может, даже уговорю мужа сфотографироваться😄 #агатоваясвадьба
Подписчики поспешили поздравить любимицу с важной датой. “14 лет????? Как летит время!”, “Поздравляю Вас, Алсу! Здоровья, счастья и любви!”, “С годовщиной свадьбы!! любви, счастья и гармонии!”, “Поздравляем с годовщиной со дня свадьбы!“ — написали они под фото певицы с роскошным букетом.
TOP новостей
На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (17)
В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...
Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек
В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках...
Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (9)
19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...
В Литве подтвердили два новых случая коронавируса всего 36 (57)
Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...