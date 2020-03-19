ФОТО | Алсу закрылась на карантин и отметила годовщину свадьбы

“Планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени”, — делится творческими планами певица.

Именно в самоизоляции и состоялся тихий семейный праздник. Ровно 14 лет назад Алсу стала женой бизнесмена Яна Абрамова.

Подписчики поспешили поздравить любимицу с важной датой. “14 лет????? Как летит время!”, “Поздравляю Вас, Алсу! Здоровья, счастья и любви!”, “С годовщиной свадьбы!! любви, счастья и гармонии!”, “Поздравляем с годовщиной со дня свадьбы!“ — написали они под фото певицы с роскошным букетом.