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Алсу уже четвертый день находится на добровольном карантине. Артистка заперлась дома с семьей и не собирается выходить до тех пор, пока не улучшится мировая обстановка. Теперь у нее появилось время заняться домашними делами, — радуются dni.ru.
ФОТО | Алсу закрылась на карантин и отметила годовщину свадьбы
© Itar-Tass / Scanpix

“Планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени”, — делится творческими планами певица.

Именно в самоизоляции и состоялся тихий семейный праздник. Ровно 14 лет назад Алсу стала женой бизнесмена Яна Абрамова.

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Итак.. пошёл четвёртый день домашней самоизоляции😅 Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли оказывается😱)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни (кстати может что-нибудь выложу), читаем книги.. планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени🙈 А сегодня 14 лет со дня нашей свадьбы💍🌸 Может, даже уговорю мужа сфотографироваться😄 #агатоваясвадьба

Публикация от ALSOU (@alsou_a) 18 Мар 2020 в 6:33 PDT

Подписчики поспешили поздравить любимицу с важной датой. “14 лет????? Как летит время!”, “Поздравляю Вас, Алсу! Здоровья, счастья и любви!”, “С годовщиной свадьбы!! любви, счастья и гармонии!”, “Поздравляем с годовщиной со дня свадьбы!“ — написали они под фото певицы с роскошным букетом.

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