ФОТО | Алла Пугачева "помолодевшим" видом привела в восторг поклонников

“Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс-показе мюзикла “Шахматы”. Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов”, — подписала снимок Пугачева. На всякий случай напомним, что Тим Райс — автор текстов к знаменитым мюзиклам “Иисус Христос-суперзвезда” и “Эвита” (и “Шахматы”, разумеется), а Анатолий Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам.

Поклонники обратили внимание, что артистка выглядит “помолодевшей” и посвежевшей. “Женщина номер 1”, “Как всегда, при параде!”, “Выглядите потрясающе, Алла Борисовна! С каждым годом все моложе и моложе”, “Алла Борисовна, вы — супер”, “Великолепная Алла Борисовна, наша легенда, наша любовь”, “Алла, так приятно вас видеть, да еще в красивых образах. Наша самая лучшая певица страны”, “Невероятная”, “Шикарная”, “Красавица, так держать”, — не скрывали восторга фолловеры Пугачевой.

К слову, ранее певица рассказала, что уже давно не делает ничего особенного со своим лицом, а гладкостью кожи якобы обязана простому средству: “Я смешиваю витамин Е с кремом и втираю. Больше ничего не делаю”.