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Российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, режиссер и актриса Ольга Зуева стали родителями.
ФОТО: Актер Данила Козловский впервые стал отцом
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом Зуева сообщила в Instagram. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — подписала она первое фото с новорожденной дочерью.

Отношения пары начались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребенок для обоих стал первым.

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Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя

A post shared by Данила Козловский (@danilakozlovsky) on Mar 2, 2020 at 7:33pm PST

SHOWTIME!
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