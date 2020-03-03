ФОТО: Актер Данила Козловский впервые стал отцом

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Российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, режиссер и актриса Ольга Зуева стали родителями.
Об этом Зуева сообщила в Instagram. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — подписала она первое фото с новорожденной дочерью.
Отношения пары начались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребенок для обоих стал первым.
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Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня. ❤️ My love, my truth, my pride, my most important life lesson, my opportunity to grow and evolve every day...together. Thank you for choosing me.
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Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя
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