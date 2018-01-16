Отдыхать телеведущая отправилась в Таиланд с друзьями и регулярно делится с подписчиками в Instagram небольшими видеоотчетами. Агелине Вовк Таиланд кажется раем на земле. Особенный восторг у нее вызвал сад с экзотическими растениями, расположенный под окном ее апартаментов.
Судя по публикациям, в свои 75 телеведущей удается сохранять прекрасную физическую форму. По ее словам, она придерживается правильного питания, пьет много воды, а также плавает в бассейне и тренируется на тренажерах. Кроме того, она не стесняется рассказывать о том, как следит за своей внешностью и какие косметические процедуры ей пришлись по душе.
ФОТО: 75-летняя Ангелина Вовк продемонстрировала стройные ноги в шортах
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