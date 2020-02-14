ФОТО | 69 — это не возраст Надежды Бабкиной, а сплошная романтика!

“Погостили с Женей у друзей и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика!”, — подписала она очень личный кадр. Стоит добавить, что друзья, у которых погостили, живут в Майами.
Глядя на эффектную Бабкину сложно поверить, что она уже трижды бабушка. В последнее время она заметно похудела и выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц.
“Евгений молодец!”, “Какая вы женственная”, “Надежда молодая и красивая!”, “Как вы прекрасно смотритесь”, “Счастье в глазах”, “Как приятно вас видеть рядом с Евгением!”, “Вы невероятно красивая пара!”, “Теперь Женя старше Нади”, “Вот красотка. Что делает любовь с женщиной”, “Восхищаюсь Вами, Надежда”, — комментируют подписчики.
Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей — 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла “химия”. Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Сама Надежда Георгиевна может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. Свободное время звезда проводит с близкими. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.
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