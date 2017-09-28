На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото а-ля натюрель. Судя по всему, кадр был сделан, едва артистка вышла из опочивальни. На ней — розовый шелковый пеньюар, а волосы — жидкие и неуложенные.
Не всем поклонникам пришелся по душе негламурный вид Примадонны. “Тихий ужас! Прямо старуха-процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится”, “В таком возрасте без макияжа, может, не стоит выкладывать такие фото?“ — возмутились шокированные фанаты.
ФОТО: 68-летняя Пугачева без макияжа испугала поклонников (7)
Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву при полном параде....
В Москве в ДТП погиб 18-летний актер из сериала "Физрук" (9)
В массовом ДТП на МКАД в ночь на 27 сентября погиб...
Шарапова поделилась загадочным снимком с кольцом на безымянном пальце
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала...
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова (10)
Актриса известного российского телесериала...
TOP новостей
Часть жителей Литвы о принадлежности к среднему классу может лишь мечтать (14)
Литва небогатая страна, в которой высокий уровень...
Брешь в законе или сознательная жестокость: предлагают упразднить самые небольшие выплаты (8)
Декларируя помощь семьям и самым бедным жителям, власти...
Предлагают парламентское расследование: литовские чиновники раскрыли Кремлю секретную информацию (132)
Cотрудники Департамента миграции сделали реверанс...
Крупные торговые сети Литвы сомневаются в возможностях поляков снизить цены (7)
Главы крупных предприятий торгового сектора Литвы...
Премьер Литвы: решение о написании фамилий созрело, медлим - несем убытки (9)
Промедление с узакониванием в Сейме оригинального...