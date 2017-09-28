Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву при полном параде. Густой слой тонального крема, парик под настроение, нарисованные брови. А как выглядит любимая певица утром, без макияжа и прически? Примадонна дала поклонникам возможность увидеть себя, что называется, без глянца.
Пресс-фото

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото а-ля натюрель. Судя по всему, кадр был сделан, едва артистка вышла из опочивальни. На ней — розовый шелковый пеньюар, а волосы — жидкие и неуложенные.

Не всем поклонникам пришелся по душе негламурный вид Примадонны. “Тихий ужас! Прямо старуха-процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится”, “В таком возрасте без макияжа, может, не стоит выкладывать такие фото?“ — возмутились шокированные фанаты.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Sep 26, 2017 at 11:49pm PDT

Дни.ру
У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: 68-летняя Пугачева без макияжа испугала поклонников (7)

Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву при полном параде....

Умер основатель Playboy Хью Хефнер (4)

Основатель и бессменный главный редактор культового...

В Москве в ДТП погиб 18-летний актер из сериала "Физрук" (9)

В массовом ДТП на МКАД в ночь на 27 сентября погиб...

Шарапова поделилась загадочным снимком с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала...

Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова (10)

Актриса известного российского телесериала...

TOP новостей

Часть жителей Литвы о принадлежности к среднему классу может лишь мечтать (14)

Литва небогатая страна, в которой высокий уровень...

Sodra

Брешь в законе или сознательная жестокость: предлагают упразднить самые небольшие выплаты (8)

Декларируя помощь семьям и самым бедным жителям, власти...

Предлагают парламентское расследование: литовские чиновники раскрыли Кремлю секретную информацию (132)

Cотрудники Департамента миграции сделали реверанс...

Крупные торговые сети Литвы сомневаются в возможностях поляков снизить цены (7)

Главы крупных предприятий торгового сектора Литвы...

Премьер Литвы: решение о написании фамилий созрело, медлим - несем убытки (9)

Промедление с узакониванием в Сейме оригинального...