На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото а-ля натюрель. Судя по всему, кадр был сделан, едва артистка вышла из опочивальни. На ней — розовый шелковый пеньюар, а волосы — жидкие и неуложенные.

Не всем поклонникам пришелся по душе негламурный вид Примадонны. “Тихий ужас! Прямо старуха-процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится”, “В таком возрасте без макияжа, может, не стоит выкладывать такие фото?“ — возмутились шокированные фанаты.