65-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором загорает топлесс. На певице только красные трусики.
Впрочем, некоторые из подписчиков Успенской не оценили ее смелость, а пристыдили:
"Офигеть. Совсем с ума сошла. Бедненькая";
"А в другой позе нельзя было сфоткаться?";
"Выглядите великолепно, но я бы не стала бы показывать себя в таком облике";
"У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп";
"В таком возрасте должны быть рамки, может, скоро в порно начнете сниматься?";
"Отфотошопила. Мне одной стыдно?".
ФОТО: 65-летняя Любовь Успенская загорает на пляже топлесс
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