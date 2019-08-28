ФОТО: 65-летняя Любовь Успенская загорает на пляже топлесс

65-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором загорает топлесс. На певице только красные трусики.

Впрочем, некоторые из подписчиков Успенской не оценили ее смелость, а пристыдили:

"Офигеть. Совсем с ума сошла. Бедненькая";

"А в другой позе нельзя было сфоткаться?";

"Выглядите великолепно, но я бы не стала бы показывать себя в таком облике";

"У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп";

"В таком возрасте должны быть рамки, может, скоро в порно начнете сниматься?";

"Отфотошопила. Мне одной стыдно?".