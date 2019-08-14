Певица заметно похудела.
© Vida Press

Народная артистка России Лариса Долина отдыхает нынешним летом с семьей в США и была запечатлена на фото в нью-йоркском парке с внучкой Александрой. Снимок попал в Сеть.

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Larisa Dolina for a walk with her granddaughter in the USA
Публикация от Wow (@top_stars_in_the_world) 13 Авг 2019 в 8:11 PDT

63-летняя звезда заметно похудела и произвела фурор, надев дерзкие мини-шорты.

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