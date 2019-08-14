Народная артистка России Лариса Долина отдыхает нынешним летом с семьей в США и была запечатлена на фото в нью-йоркском парке с внучкой Александрой. Снимок попал в Сеть.

63-летняя звезда заметно похудела и произвела фурор, надев дерзкие мини-шорты.