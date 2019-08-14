Народная артистка России Лариса Долина отдыхает нынешним летом с семьей в США и была запечатлена на фото в нью-йоркском парке с внучкой Александрой. Снимок попал в Сеть.
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Larisa Dolina for a walk with her granddaughter in the USA
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