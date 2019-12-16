ФОТО | 61-летняя Мадонна встречается с 26-летним танцором

По сообщению Daily Mail, Мадонна и Уильямс проводят время вместе уже несколько месяцев. На новых снимках видно, как Уильямс нежно обнимает певицу.
Отметим, что Ахламалик — один из танцоров 61-летней звезды.
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Madonna with her new toy boy Ahlamalik Williams, he's 24 years old. #madonna #ahlamalikwilliams
Напомним, ранее Мадонна встречалась с 32-леним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. В официальном браке артистка состояла дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.
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