ФОТО | 61-летняя Мадонна встречается с 26-летним танцором

По сообщению Daily Mail, Мадонна и Уильямс проводят время вместе уже несколько месяцев. На новых снимках видно, как Уильямс нежно обнимает певицу.

Отметим, что Ахламалик — один из танцоров 61-летней звезды.



Напомним, ранее Мадонна встречалась с 32-леним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. В официальном браке артистка состояла дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.

