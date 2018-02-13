ФОТО: 59-летняя Шэрон Стоун снялась в кружевном белье и перьях

Американская актриса Шэрон Стоун, которой 10 марта исполнится 60 лет, стала героиней журнала Vanity Fair.
© Vida Press

В фотосессии издания она предстала в кружевном белье и накидке с имитацией перьев. Несколько кадров, которые войдут в мартовский номер, актриса опубликовала в соцсетях.

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Feb 9, 2018 at 12:29pm PST

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Feb 11, 2018 at 10:15am PST

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Feb 12, 2018 at 2:03pm PST

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