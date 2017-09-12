В рамках фестиваля в Венеции прошла премьера фильма "Мама!" с участием Пфайффер. На красной дорожке она появилась вместе с Дженнифер Лоуренс и,как отмечают некоторые светские обозреватели, затмила молодую коллегу по съемочной площадке.