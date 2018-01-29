Американская поп-звезда Мадонна по-прежнему готова шокировать своих поклонников. На этот раз - снимком в стиле "ню".
Madonna
© Scanpix

На днях 59-летняя Мадонна опубликовала в Instagram провокационный снимок. Обнаженная певица прикрылась сумкой Louis Vuitton с изображением "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. "Все еще пускаю слюни по этой сумке", — подписала фотографию Мадонна.

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