ФОТО: 51-летняя Холли Берри вышла в свет в "полуголом" платье

Для торжественного мероприятия актриса выбрала платье американского дизайнера ливанского происхождения Рим Акры, известной своими роскошными нарядами ручной работы.
В платье без бретелек Холли Берри в очередной раз продемонстрировала великолепную фигуру. Особую пикантность наряду придавали прозрачные вставки, позволившие предположить, что на актрисе не было нижнего белья.
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