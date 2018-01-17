ФОТО: 51-летняя Холли Берри вышла в свет в "полуголом" платье

Американская кинозвезда, лауреат "Оскара" Холли Берри блеснула на церемонии награждения премии NAACP Image Awards, выбрав весьма смелый наряд.
Halle Berry
© Reuters / Scanpix

Для торжественного мероприятия актриса выбрала платье американского дизайнера ливанского происхождения Рим Акры, известной своими роскошными нарядами ручной работы.

В платье без бретелек Холли Берри в очередной раз продемонстрировала великолепную фигуру. Особую пикантность наряду придавали прозрачные вставки, позволившие предположить, что на актрисе не было нижнего белья.

SHOWTIME!
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