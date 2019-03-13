ФОТО: 50-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась полностью обнаженной

Подписчики Хелены Кристенсен пришли в неописуемый восторг от такого поступка супермодели. Они засыпали ее комплиментами. И неудивительно. Ведь даже в 50 у Кристенсен идеальная фигура и полное отсутствие целлюлита.
В 90-е годы датская модель прославилась после того, как снялась в клипе Криса Айзека на песню “Wicked Game”. Она была одним из главных ангелов Victoria’s Secret и участницей конкурса “Мисс Вселенная”.
Супермодель до сих пор участвует в показах и занимается спортом. К слову, ушлые репортеры предположили, что соблазнительные фотографии манекенщицы являются не только частью книжного проекта, но также посвящены Дэвиду Бекхэму, с которым Кристенсен связывает давняя дружба.
На днях издание The Sun написало, что Виктория Бекхэм “обеспокоена дружбой супермодели с ее мужем Дэвидом”. Модель и экс-футболист в декабре 2018 года были замечены на ярмарке современного искусства Art Basel. Звезды даже опубликовали совместное селфи.
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