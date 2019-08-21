ФОТО: 46-летнюю модель раскритиковали за обнаженную грудь

Немецкая супермодель Хайди Клум выложила откровенное селфи, чем спровоцировала волну негативных комментариев в Instagram.
Tom Kaulitz ir Heidi Klum
© Sipapress / Scanpix

На черно-белом фото Клум запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь. "Все, что я вижу, — это вода", — подписала пост Клум.

"Все, что я вижу, это кризис среднего возраста", — съязвила одна из подписчиц. "С какой целью ты это делаешь?" — поинтересовалась другая. "Фотография была бы хорошей, если бы не голая грудь. Людям не всегда хочется видеть такое", — возмутился еще один подписчик. "Думаешь, это действительно стоило показывать?" — поддержал четвертый.

Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.

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All I see is 💦💧WATER💧💦💧 ⛵️⚓️💦💧🌈🥰❤️
A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Aug 18, 2019 at 3:05am PDT
Lenta.ru
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