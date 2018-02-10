ФОТО: 23-летний трансгендер хочет превратиться в Кайли Дженнер

23-летний Кайл Ли из Денвера (США) так боготворит младшую сестричку из клана Кардашьян-Дженнер, что решил стать клоном 20-летней модели. На свое превращение молодой человек, который теперь называет себя Кайли Поттс, потратил уже 75 тысяч долларов и останавливаться не намерен.
Kylie Jenner
© Instagram

Страстным поклонником Кайли Дженнер Кайл стал в подростковом возрасте. Он увидел много общего с тогда еще "гадким утенком" популярного семейства, каковым считала себя Кайли в детстве. И именно превращение ее в прекрасного лебедя вдохновило юношу на изменения внешности около трех лет назад.

Первыми из процедур стали инъекции филлера в губы (на данный момент таких было уже более 40), затем - пластические операции по изменению формы подбородка и увеличению груди, а также ринопластика.

По словам Кайла, в школьные годы он страдал от насмешек сверстников и чувствовал себя очень некрасивым, теперь же он стал гораздо увереннее в себе. Тем не менее, полностью становиться женщиной он пока не намерен и избавляться от мужских гениталий не будет.

SHOWTIME!
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